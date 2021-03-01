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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda koronavirüs yasakları ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda koronavirüs yasakları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ANA GÜNDEM

Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve il bazlı normalleşme adımları olacak. ‘Yerinde karar’ uygulamasına bağlı olarak yüz yüze eğitim ile kafe, restoran ve lokantaların durumuna ilişkin önemli kararların çıkması bekleniyor. Köy okullarında 15 Şubat'ta başlayan yüze yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında 1 Mart itibarıyla başlanacağı duyurulmuştu. Yüz yüze eğitim uygulaması için kabine kararları belirleyici olacak. Yüz yüze eğitimle ilgili, yerinde karar uygulamasına bağlı olarak il bazlı kararların açıklanması bekleniyor.

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Esnafın gözü kabinede


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