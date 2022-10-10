Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem başörtüsü ve sosyal konut
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem başörtüsü ve sosyal konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekim ayının ilk Kabine toplantısına liderlik ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantının ana gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesinden, 550 bin sözleşmeliye kadroya, TOKİ'deki ikinci aşamadan başörtüsüne anayasal güvenceye kadar önemli başlıklar yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem başörtüsü ve sosyal konut
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 16.30’da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Başörtüye anayasa düzenlemesi mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında açıklama!
ÖZGÜN
Başörtüye anayasa düzenlemesi mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında açıklama!

Başörtüsü düzenlemesi nasıl olacak?

TRT Haber'in aktardığına göre; Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Madem öyle anayasal güvence getirelim
GÜNDEM
Madem öyle anayasal güvence getirelim
Evlatlarımızı HDPden istiyoruz

'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz'

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.
Hiç biri bilinmiyordu

Hiç biri bilinmiyordu

​Tek tek tespit edildi: Aralarında Karadeniz ve Marmara da var.
İngiltereye Kudüs tepkisi

​Kilise liderleri 'işgali meşrulaştırır' diyerek karşı çıktı.

​Uzlaşamayan altılı masada yeni formül belli oldu.

Kiev saldırısı sonrası Zelenskiy'e tehditler savurdu.

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.

​Çarpıcı iddia: Avrupa'nın en güçlü orduları arasındaydı.
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Tropik bölgelerde bile ender görülüyor​.

​Birçok önemli karaktere sesiyle hayat verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.