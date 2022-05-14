Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Saüfest’e konuk olacak

Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı festivalin bir arada yapıldığı SaüFest 18 Mayıs’a kadar devam edecek.

Üniversitelerde düzenlenen bahar şenliği formatından farklı planlanan SAÜFEST; merkezine kitap ve kariyeri alarak üniversite öğrencilerine bilgi ve network sağlama konusunda fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

‘Yaşayan Kampüs’ alanında gerçekleştirilen SaüFest ile ilgili konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, alışıla gelmiş bahar şenliği dışında bir organizasyon planladıklarını söyleyerek, “Şu ana kadar Türkiye’de yapılmamış olan ve tüm üniversitelere örnek olacağını düşündüğümüz 6 farklı organizasyonu tek bir çatı altında topladığımız büyük bir festival organize ediyoruz.

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Kitap, Bilim, Spor, Kültür-Sanat, Film ve Kariyer gibi her biri başlı başına birer organizasyon olan tüm bu festivalleri bir şemsiye altında toplayarak festival coşkusunu öğrenciler ve Sakaryalılar ile birlikte yaşamak istiyoruz” dedi.

SaüFest’in alt festivallerinden olan KitapFest için 3 bin m² alana kitap çadırı kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Savaşan, “Yazarlar ile öğrencilerimizi buluşturarak kitap üzerine yazar söyleşileri ve imza günleri planladık.

Yüzden fazla yayın evinin katıldığı KitapFest, şehir tarihinin en büyük kitap festivali olması bakımından da önemli. Şimdiye kadar yaklaşık 70 usta kalemin konuk olduğu festivalimizde 18 Mayıs Çarşamba gününe kadar 75 yazar daha ağırlayacağız. Bu yazarlarımız kitap imzası ve söyleşi yapmak üzere kampüsümüze gelecek.

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Festival kapsamında yazarlarla sohbet etme imkânı bulan öğrencilerin kazanımı olduğu gibi öğrencilerle bir araya gelen yazarlar, bilgi ve birikimlerini genç nesillere aktarma imkânı da bulmuş oluyorlar. Bu amaçla üniversite kimliğini oluşturan kitabı, SaüFest’in kalbine koyduk. Üniversite olarak öğrencinin kitaba ulaşımını kolaylaştıracak formüller geliştiriyoruz” dedi.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünde 18 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan KitapFest’e imza ve söyleşi için gelecek isimler arasında; İsmail Kara, Tufan Gündüz, Ziya Selçuk, Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Dizdar, Senai Demirci, Merve Gülcemal, Nurullah genç, Mustafa Armağan ve İbrahim Kalın gibi pek çok isim imza etkinlikleri ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacak.

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