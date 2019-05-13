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Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.

Haber Merkezi AA
Denizkurdu tatbikatı başladı
AA
Denizkurdu tatbikatı başladı
Denizkurdu tatbikatı başladı
AA
Denizkurdu tatbikatı başladı

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

AA
Denizkurdu tatbikatından...

Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı'nı gerçekleştiriliyor.

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YÜKSEK KATILIM

  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

DHA
Denizkurdu tatbikatı

Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile "şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER DENENECEK

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

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AA
Denizkurdu tatbikatından...

Tatbikatın ilk bölümünde atışların yanı sıra temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek.

  • Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor.

Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı: Doğu Akdeniz'e özel gemi gitti
FOTOĞRAF 29
Title
Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.
Title
Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı'nı gerçekleştiriliyor.
Title
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor.
Title
Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.
Title
Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile şimşek adı verilen yüksek süratli insansız hava ve albatros adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.
Title
Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.
Title
Tatbikatın ilk bölümünde atışların yanı sıra temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek.
Title
Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor.
Title
Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Title
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı: Doğu Akdeniz'e özel gemi gitti
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu#39;yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.


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