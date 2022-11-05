Gündem D-650yi kilitleyen zincirleme kaza Dört araç birbirine girdi bir kişi yaralandı
SAKARYA

D-650’yi kilitleyen zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi bir kişi yaralandı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu’nda otomobil, kamyon ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapanan güzergah, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma tekrar açıldı.

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Haber Merkezi İHA
D-650’yi kilitleyen zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi bir kişi yaralandı
Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 Kara Yolu Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine giden Y.Y. (40) idaresindeki 41 BB 141 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerlemekte olan F.D. (46) idaresindeki 54 ADN 009 plakalı kamyon, E.I. (31) idaresindeki 67 TS 256 plakalı tır ve A.T. (53) idaresindeki 45 LE 927 plakalı tırın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 67 TS 256 plakalı tır sürücüsü E.I., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme kaza ile birlikte Bilecik istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte kontrollü şekilde sağlanan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da çığ önlemi: Kar kütlelerini durduracak alanlar oluşturuyor
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Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Çatak-Bahçesaray karayolunda bulunan 33 haneli ve yaklaşık 200 nüfuslu Yapılı mezrasında kış aylarında yaşanan çığ sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı.
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Köyün üst kısmında bulunan yüksek rakımlı dağlardan her yıl küçük veya büyük çığların düştüğü yamaçta çalışma yapan ekipler, kar kütlelerini durduracak ve ’palye’ adı verilen engebeli alan oluşturuyor.
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Böylelikle gelen çığın karayoluna ve yerleşim yerine düşmeden boş araziye yönlendirilmesi, can ve mal kaybı yaşanmaması sağlanacak.
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Konu ile ilgili açıklama yapan Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, şu an bulundukları yerin Görentaş Mahallesi Yapılı Sokak olduğunu belirterek, “Burası aynı zamanda Van-Bahçesaray yol güzergâhıdır. Bu yol güzergâhında ilçemize bağlı Yapılı Mezrası, Uzuntekne Mahallesi, Yukarı Narlıca Mahallesi ve Aşağı Narlıca Mahallesi bulunmaktadır. 2012 yılında Yapılı mezramızın içine düşen çığda 100 tane hayvan telef olurken, bir tane de minibüs hasar gördü. Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın talimatları ile bu sene ve bundan sonra bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için çığ havzasına bir palye kurarak yönünü değiştirdik. Çığ bu sayede hem sokağın içine düşmeyecek hem de kara yolunu kapatmayacak.
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2020 yılında güzergâhımızda yaşanan Bahçesaray çığ felaketinin bir daha yaşanmaması için Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın talimatları doğrultusunda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bundan sonra bir daha bu tür felaketler yaşanmayacak, çığ köyün içine girmeden arazinin içerisinden akıp gidecek. Allah bir daha felaket yaşatmasın” dedi.
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Van'da çığ önlemi: Kar kütlelerini durduracak alanlar oluşturuyor
Van'ın Çatak Belediyesi, kış mevsiminde yaşanan çığ tehlikelerine karşı iş makineleri ile 'palye' adı verilen engebeli alanlar oluşturarak çığın düşme yönünü değiştirecek.

Balık tutmak isterken canından oluyordu: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü.
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Suya düşen Ahmet Ö.’nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı.
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Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Balık tutmak isterken canından oluyordu: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.


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