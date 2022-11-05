D-650’yi kilitleyen zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi bir kişi yaralandı

Konu ile ilgili açıklama yapan Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, şu an bulundukları yerin Görentaş Mahallesi Yapılı Sokak olduğunu belirterek, “Burası aynı zamanda Van-Bahçesaray yol güzergâhıdır. Bu yol güzergâhında ilçemize bağlı Yapılı Mezrası, Uzuntekne Mahallesi, Yukarı Narlıca Mahallesi ve Aşağı Narlıca Mahallesi bulunmaktadır. 2012 yılında Yapılı mezramızın içine düşen çığda 100 tane hayvan telef olurken, bir tane de minibüs hasar gördü. Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın talimatları ile bu sene ve bundan sonra bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için çığ havzasına bir palye kurarak yönünü değiştirdik. Çığ bu sayede hem sokağın içine düşmeyecek hem de kara yolunu kapatmayacak.