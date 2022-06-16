​Dar gelirli ailere ulaşmak için meşakkatli gönül seferberliği

Asansör kullanılmayan eski yapılarda 8-10 kat yürüyerek çıkan Başkan Beyoğlu,”Belki fiziken yoruluyoruz ancak manevi anlamda bundan haz alıyoruz. Bizi sevgiyle bağrına basan vatandaşlarımıza olan muhabbetimiz heyecanımızı yüksek tutuyor.”şeklinde konuştu.

Resmi verilere sosyal yardım almak için devlet kurumlarında kaydı bulunan en fazla vatandaşın yaşadığı bölgelerin başına gelen Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nin eski Bağlar bölgesinde Bağlar Belediyesi, ilçe nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan bölgeye fiziki olumsuzluk ve engellere rağmen hizmet götürmek için yoğun çaba harcıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin ve devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla her gün onlarca aileyi, asansör kullanılmayan 8-10 katlı yapıları yürüyerek ziyaret ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyerek bir yandan gönüllerini alırken, bir yandan da çözümler üretmeye gayret ediyor.

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Gönül buluşmaları son hızla devam ediyor

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber, “gönül seferberliği” adını verdiği buluşmalarda misafir olduğu evlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, hemen her kesimin derdiyle dertlenmeye çalıştıklarını ve yaşadıkları fiziki zorluk ve yorgunluğa rağmen bundan haz aldıklarını söyledi.

“Kendisini halkın hizmetine vakfeden insan yorulmaz” diyen Başkan Beyoğlu, belediyenin tüm kaynak ve imkanlarını ilçenin hizmeti için seferber ederken, bu ziyaretlerle de halkın gönlüne dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

“Bizim için belediyecilik gönül işidir”

Beyoğlu,”Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini ileterek ilerliyoruz, en ucra köşelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazen 8-10 katı yürüyerek çıkmak zorunda kaldığımız oluyor. Gayeniz hizmet etmek ise ve halis niyetle gönüller dokunmak istiyorsanız ,fiziki yorgunluğun önemi yok. Manevi anlamda aldığınız haz ve vicdan rahatlığı bunun önüne geçer. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarına yerinde müşahede ediyoruz, onların dualarıyla enerjimizi yeniliyoruz, en küçük tatlı sözle büyük mutluluk duyuyoruz. Sorun dinlerken kimi zaman sarf ettikleri sitemleri de değerli buluyoruz. Biz bu yüzden belediyecilik gönül işidir diyoruz.” Diye konuştu.

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Seyyar satıcıdan toplu olarak aldığı taze nohutları çocuklara ikram etti

Kaynartepe Mahallesi’ndeki buluşmalarda renkli görüntüler yaşandı. Başkan Beyoğlu, ara sokaklarda seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan seyyar satıcıdan toplu olarak aldığı taze nohutları çocuklara ikram etti. Mahallede ikamet eden hasta ve engelli vatandaşları ziyaret eden Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte kendisine aktarılan talepleri dinledi. Vatandaşların hayat pahallılığı ile ilgili şikayetlerine Başkan Beyoğlu,”Allah’ın izniyle bu zor günler de geçecek. Bugüne kadar büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemiz bunların da üstesinden gelecektir inşallah”cevabını verdi.