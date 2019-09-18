Darbedip üzerine yanıcı madde döktüler, serbest kaldılar

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, darbedilip üzerine yanıcı madde döküldüğünü iddia eden Ebru Berköz Karaca'nın (48) şikayeti üzerine gözaltına alınan L.G. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Talihsiz kadın, dökülen maddenin ne olduğu araştırılıyor.

Karaca ile L.G. ve D.G'nin işlettikleri bir tesisin devri konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Ebru Berköz Karaca

'SENİ BERGEN GİBİ YAKARIZ'

Taburcu edilen Ebru Berköz Karaca, "Dün Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobilimle ilerlerken, onlar da araçlarıyla önümü kestiler. Daha sonra araçtan indirip sopayla bir süre beni darp ettikten sonra içerisinde tiner ve boya bulunan maddeyi üzerime döktüler. 1 saat boyunca diz çöktürüp özür dilettiler ve savcılıktan şikayetimi geri çekmemi istediler. Beni kendi mekanımdan çıkarıp kendilerinin işleteceklerini, mekana çökeceklerini söylediler. Bu yaptıkları bana ilk ihtarmış. Ellerinde çakmakla, 'İkinci ihtarda seni Bergen gibi yakarız' dediler. Üçüncüde de yaşama şansı vermeyeceklerini söylediler. Kızıma da zarar vermekle tehdit ettiler. 'Seni öldürsem ne kadar yatarım ki' diye konuştular. Daha önce şikayetçi olduğumda koruma talep edip, uzaklaştırma istemiştim ama uygun görülmedi. Dün ben ölebilirdim. İnşallah koruma ve uzaklaştırma cezası verirler. Adalete güveniyorum." demişti.

Talihsiz kadın, dökülen maddenin ne olduğu araştırılıyor.

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