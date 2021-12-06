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YEREL GÜNDEM

DBB’den 7 bin öğrenciye ders kitabı desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 7 bin öğrenciye yardımcı kaynak kitabı hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DBB’den 7 bin öğrenciye ders kitabı desteği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitimlerini sorun yaşamadan sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin geleceklerine yön vermesi amacıyla Bilgievleri, Akademi Liseler ve Kız Öğrenci Yurdu oluşturan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha çok kaynaktan ders çalışabilmesi için kitap desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca eğitim-öğretim döneminde belirlediği takvim çizelgesi kapsamında 4 bin 200 ortaokul, 2 bin 800 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 7 bin öğrenciye 55 bin 200 yardımcı, LGS, AYT ve TYT kitabı dağıtıldı.

Öğrenciler aldıkları kitaplar sayesinde sınavlara hazırlanırken daha çok kaynaktan yararlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi eğitim öğretim sezonunda öğrencilere destek olmaya devam edecek.

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