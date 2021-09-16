DBB’den “Yap-Yık-Yap”a son

Büyükşehir Belediyesi, “Burası iki gün önce kazıldı, kapatıldı. Şimdi yine kazılıyor.” Gibi vatandaşın günlük yaşamını olumsuz etkilemesi nedeniyle çokça şikayete konu olan ve kamuda da kaynak israfına neden olan altyapı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Vali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla kentteki tüm kurumların altyapı çalışmalarını aynı anda takip edileceği “Altyapı Koordinasyon Merkezi”ne bütünleşik olarak çalışacak “Coğrafi Bilgi Sistemi”ni kurdu.

Yazılım aşamasının tamamlayan ekipler, kentteki tüm kurumların verilerinin sisteme yüklenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kurumların stratejik planlamaları sisteme eklenecek

Bilgi İşlem Daire Başkanı Erkan Karakeçi, hazırladıkları sisteme, kentteki tüm kamu ve özel kurumların dahil edileceği söyledi.

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Kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu şebekesi, elektrik, doğalgaz, telekominasyon şirketlerinin stratejik planlamaları ve altyapılarının tüm bilgilerinin sistemde yer alacağını belirten Karakeçi, herhangi bir noktada kazı çalışması yapacak kurum, sistem üzerinden alanda önceden yapılmış veya yapılması planlanmış çalışmaları görebileceğinin ifade etti.

Karakeçi, şunları kaydetti:

“Deyim yerindeyse Diyarbakır’ın alt yapı haritasını çıkardık diyebiliriz. Bir bölgede yapılacak kazı ve çalışmalarla ilgili izin ruhsatı başta olmak üzere tüm bilgiler sistemde yer alacak. Altyapı verileri bir noktada toplandığı için çalışma yapacak kurum bunu görerek planlamasını yapacak. Böylece ‘Yap yık yap’ın önüne geçilecek.”

Kazı izin başvuruları sistem üzerinden yapılacak

Kurumlar veya yüklenici firmalar kazı izin işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştireceğini vurgulayan Karakeçi, Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) sistem üzerinden onaylamadığı çalışmaların yapılamayacağını anlattı.

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İsrafın önüne geçilecek

Karakeçi, yüklenici firmaların kurumlardan tek tek bilgi almak yerine sistem üzerinden çalışma yapacağı alanda hangi kurumun çalışmaları olduğunu görebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

“Kazı işlemlerin tümünün ulaşılabilir şekilde kayıt altına alınacağı sistem, koordinasyon eksikliğinden kaynaklı yaşanan israfın da önüne geçilecek. Altyapı Koordinasyon Merkezi sistemi, Kasım’a kadar tüm kurumların verileri yüklenmiş bir şekilde hizmete sunulacak.”