Gündem DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
ANKARA

DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile ilişkin 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile ilişkin 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında, "DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi." denildi.

Terörün finansmanına ağır darbe: Mal varlıkları donduruldu
GÜNDEM
Terörün finansmanına ağır darbe: Mal varlıkları donduruldu
TBMMnin çalışma süresi uzatıldı

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

​1 Temmuz'da tatile girmeyecek.
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakka yürüdü

Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'a yürüdü

​Vefat haberini torunu duyurdu.

Sabotaj yangını

Sabotaj yangını

"​Böyle bir ortamda yangın olmaz sabotaj ihtimali yüzde 90."
Evini satıp roket fünyesi üretti

Evini satıp roket fünyesi üretti

​Ürettiği teknoloji ile patlamayan roket kalmayacak.

Avrupa'ya göç artacak

Avrupa'ya göç artacak

​Savaş ve iklim değişikliği tetikliyor.

'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyonda

'Garip Bülbül' 23 Aralık'ta vizyonda

Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsü izleyici ile buluşuyor.
Ana sınıfına gitmeyen 5 yaş kalmayacak

Ana sınıfına gitmeyen 5 yaş kalmayacak

​Okullaşma hedefi yüzde 100.
10 sektörden 9’u istihdam artırıyor

10 sektörden 9’u istihdam artırıyor

​İşveren yeni eleman alımını hızlandırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.