DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Avrupa’ya göç artacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, savaş ve iklim değişikliği ile bazı bölgelerde yaşam şartlarının zorlaşmasının yeni göçlere neden olduğunu, bunun da Avrupa’da ciddi vakum yaratacağını söyledi. Küresel Parlamenter Göç Konferansı’nda Ersin Çelik’in sorularını cevaplayan Şentop, “25 -50 yıl sonra dünya nüfusunun yüzde 5’i Avrupa’da yaşayacak, Afrika'da yüzde 45 yaşayacak. Bu insanlar ne yapacaklar yani Afrika’da? Şüphesiz Avrupa'ya doğru gidecekler” dedi.