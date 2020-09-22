Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi: Buraları kazıp duruyorlar Defineciler yine mezarlıkları talan etmeye devam ediyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan mezarlıkları defineden korumaya çalışan mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalle yerlisi Hilmi Arıt, “Burada define yoktur. Defineciler de bilmediğinden buraları kazıp duruyorlar. Buraya zamanında abhazlar gelmiş burada onların mezarları var ve burada başka bir şey yok” dedi.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 15:23 İHA