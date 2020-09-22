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Gündem Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi Buraları kazıp duruyorlar
SAKARYA

Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi

Definecilerin eski mezarlara dadanmasına mahalleli tepki gösterdi: Buraları kazıp duruyorlar

Defineciler yine mezarlıkları talan etmeye devam ediyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan mezarlıkları defineden korumaya çalışan mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalle yerlisi Hilmi Arıt, “Burada define yoktur. Defineciler de bilmediğinden buraları kazıp duruyorlar. Buraya zamanında abhazlar gelmiş burada onların mezarları var ve burada başka bir şey yok” dedi.

Haber Merkezi İHA
Defineciler mezarlıkları talan ediyor.
Defineciler mezarlıkları talan ediyor.

Akyazı ilçesine bağlı eski yerleşim yerlerinden olan Bıçkıdere Mahallesi’nde bulunan mezarlık defineciler tarafından talan edildi. 1877 yılında Abhazya’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin kurduğu iddia edilen ve mahalle statüsüne kavuşan yerleşim yerindeki mezarlıklar definecilerin hedefi haline geldi.

Defineciler mezarlıkları talan ediyor.

Osmanlı döneminden kalma mezarların da olduğu alanda define olmadığını söyleyen Hilmi Arıt adlı mahalleli ise definecilere tepki gösterdi.

Mezarlıkta define aradılar
GÜNDEM
Mezarlıkta define aradılar

Mezarlıkların defineciler tarafından kazılmasına tepki gösteren mahalle yerlisi Hilmi Arıt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Burada define yoktur. Defineciler de bilmediğinden buraları kazıp duruyorlar. Buraya zamanında abhazlar gelmiş burada onların mezarları var ve burada başka bir şey yok.”
Defineciler mezarlıkları talan ediyor.
Defineciler mezarlıkları talan ediyor.
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