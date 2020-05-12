Dehşet evi: 2 kişiyi parçalara ayırıp, 3 ay buzdolabında saklamış

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.
Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.
- Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Zanlının kan donduran cinayetleri neden işlediği henüz belirlenemedi.