Dehşet evi: 2 kişiyi parçalara ayırıp, 3 ay buzdolabında saklamış İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 21:34 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 21:40 AA