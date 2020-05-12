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Gündem Dehşet evi 2 kişiyi parçalara ayırıp, 3 ay buzdolabında saklamış
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Dehşet evi: 2 kişiyi parçalara ayırıp, 3 ay buzdolabında saklamış

İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.
  • Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Zanlının kan donduran cinayetleri neden işlediği henüz belirlenemedi.
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