Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Denizlide 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulup teslim etmek isteyen kişiyi silahla yaraladı
3. SAYFA

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulup teslim etmek isteyen kişiyi silahla yaraladı

Denizli'de geçtiğimiz günlerde kavga sırasında telefonunu düşüren gencin telefonunu bulan kişi, telefonu teslim etmek istediği sırada silahla yaralandı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.C. ise kısa sürede yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Denizli haber: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulup teslim etmek isteyen kişiyi silahla yaraladı
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ali Ş. (30) evinin önünde gürültü yapan S.C. (16), ile tartıştı. Tartışma sırasında S.C.’nin telefonu olayın olduğu yerde düştü. Daha sonra telefonu bulan Ali Ş., 16 yaşındaki gence ulaşarak telefonunu teslim etmek istedi. Ali Ş. ile evinin önüne gelen S.C., arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 16 yaşındaki genç, yanında bulunan silahla Ali Ş'yi yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan aile üyeleri ise Ali Ş'yi kanlar içinde buldu.

"Telefonu vermeye giden oğlumu vurmuşlar"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahan, bacağından yaralandığı tespit etti. Polis ekipleri ise çevrede olayın şüphelisi olan S.C.’yi arama çalışmaları başlattı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Ş.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.C. ise kısa sürede yakalandı.


Oğlunun başına gelen olayı anlatan baba Salih Ş., "Perşembe günü kavga etmişler. Buradan telefonu ondan habersiz almış gitmiş. Hatta ben burayı kapattım ve oğlan apartta kalıyordu buraya yazdım. Kapı açıktı telefonu burada alıp gidiyor. Burada kavga ediyordu motorlu biriyle. 'İleride kavga edin babam hasta' dedi ve oda 'sana ne oluyor' dedi. Perşembe günü birbirlerine girdiler. Telefon elinden düşmüş ve biz de buradan başkasından bulduk. Telefonu istemişler ve benim oğlan götürüyor orada vurmuşlar" dedi.

Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.