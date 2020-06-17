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Gündem Denizlide bir astsubay yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
DENİZLİ

Denizli'de bir astsubay yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yamaç paraşütü sırasında paraşütün hakimiyetini kaybeden Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, düşerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, yamaç paraşütü yapmak için 300 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'ne çıktı.

Ilıksu, atlayışını yaptıktan bir süre sonra paraşütünün hakimiyetini kaybederek düşmeye başladı.

Kurtulmak için yedek paraşütünü açan Ilıksu, Uzunpınar Mahallesi Korucak mevkisi yakınlarında yaklaşık 20 metrelik mesafeden kekik tarlasına sert şekilde düştü.

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilıksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ilıksu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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