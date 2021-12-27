Denizli'de çocuğu ısıran pitbullun sahibine 12 bin lira ceza.

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Komşudan mide bulandıran hareket: Kameraya yakalandı

Gaziosmanpaşa’da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu. Daire sahibi Deniz Kocaboğa, "İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar" dedi.