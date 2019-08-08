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Denizli'de deprem! Son depremler - Son dakika

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.19'da 4.2, saat 14.25'te de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Bugün sabah saatlerinde de İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Depremde bazı binalarda hasar meydana geldi.
Depremde bazı binalarda hasar meydana geldi.

Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bozkurt'ta saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 14.19'da da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Denizli'nin yanı sıra, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi.

Bozkurt Belediye Başkanı: Can kaybı yok

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

  • Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil" dedi.

6 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

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Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

"Önemli bir yıkılma yok"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi

6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını dile getirdi.

Isparta'da sokağa çıkan vatandaşlardan İdris Altuğ, sarsıntıdan korktuğunu söyledi.

Bir panik durumunun yaşandığını aktaran Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk." diye konuştu.

Burdur'da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.

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Denizli Valisi: Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Denizli'de deprem anı kamerada
OYNAT 01:08
Denizli'de deprem anı kamerada
Denizli'nin Balkan ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Manisa'nın Kula ilçesinde de hissedilirken, deprem anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Kızılay Başkanı'ndan açıklama

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için şiddetli hissedildi. Ege depremleri sık ve uzun artçılar oluştururlar o nedenle vatandaşlarımız çatlak binalara girmesinler, Afad ve Valilikten gelecek talimatlara uysunsunlar" ifadelerini kullandı.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
FOTOĞRAF 12
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
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İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Denizli'deki deprem, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.
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Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.


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