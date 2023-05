Denizli’de dev operasyon: Aranan 114 kişi tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 24 Nisan ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 185 farklı adres kontrol edildi.

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 16 ayrı adreste bulunan toplam 184 apart dairesi ile 3 araç kiralama şirketi kontrol edilip, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bağlanmamaktan 59 bin 704 TL, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 59 714 TL olmak üzere toplam 119 bin 418 TL idari para cezası uygulandı.