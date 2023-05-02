Denizli’de dev operasyon: Aranan 114 kişi tutuklandı

Denetimlerde 23 bin 250 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir kahvehanede kumar oynayan 13 kişiye 52 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 114 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 16 ayrı adreste bulunan toplam 184 apart dairesi ile 3 araç kiralama şirketi kontrol edilip, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bağlanmamaktan 59 bin 704 TL, 1 apart yetkilisine KBS sistemine bildirimde bulunmamaktan 59 714 TL olmak üzere toplam 119 bin 418 TL idari para cezası uygulandı.