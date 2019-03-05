Gündem Denizlide mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma
DENİZLİ

​Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma

Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma

Denizli'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kimlik çıkarmak için sıra bekleyen mültecilere, polis biber gazıyla saldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, polis hakkında yasal işlem başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli'de polisin biber gazıyla mültecilere saldırması tepki topladı.
Denizli'de polisin biber gazıyla mültecilere saldırması tepki topladı.

Denizli'de kimliklerini yenilemek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyen mültecilere polis biber gazıyla saldırdı.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, polis hakkında yasal işlem başlattı.

Polis mültecilere durduk yere biber gazı sıktı
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Polis mültecilere durduk yere biber gazı sıktı
Denizli'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kimlik çıkarmak için sıra bekleyen mültecilere, polis biber gazıyla sıktı. İl Emniyet Müdürlüğü, polis hakkında yasal işlem başlattı.


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