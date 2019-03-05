​Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma

Denizli'de kimliklerini yenilemek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyen mültecilere polis biber gazıyla saldırdı.
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, polis hakkında yasal işlem başlattı.
Denizli'de kimliklerini yenilemek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyen mültecilere polis biber gazıyla saldırdı.
Sosyal medyadaki tepkiler üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, polis hakkında yasal işlem başlattı.
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