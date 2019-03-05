​Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma

Spor

Trabzonsporlu Nwakaeme Kasımpaşa maçına damga vurdu

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu. 30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.