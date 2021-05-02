Deprem mi oldu? ​Burdur'da deprem meydana geldi - Son depremler Burdur'da deprem meydana geldi. AFAD Burdur merkezde olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 15:12 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 15:12 Yeni Şafak