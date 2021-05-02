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BURDUR

Deprem mi oldu? ​Burdur'da deprem meydana geldi - Son depremler

Burdur'da deprem meydana geldi. AFAD Burdur merkezde olan depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem mi oldu? ​Burdurda deprem meydana geldi - Son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Burdur merkezde deprem meydana geldi.

Saat 14.21'de olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

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