Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Burdur merkezde deprem meydana geldi.
Saat 14.21'de olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
#Deprem
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Merkez (Burdur)
Tarih-Saat : 02.05.2021, 14:21:58 TSİ
Enlem : 37.5778 N
Boylam : 30.0301 E
Derinlik : 15.27 km
Detay : https://t.co/BcwwT9nXMe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
#Deprem
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Merkez (Burdur)
Tarih-Saat : 02.05.2021, 14:21:58 TSİ
Enlem : 37.5778 N
Boylam : 30.0301 E
Derinlik : 15.27 km
Detay : https://t.co/BcwwT9nXMe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem