Deprem provokatörlerine 3 tutuklama

Pes dedirten olay: İzmir'de enkazdaki yardım çadırından değerli eşya çalarken yakalandı

İzmir'de, enkazlardaki yardım çadırlarından eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Vatandaşlar, zanlının polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi. Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi.