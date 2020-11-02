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Gündem Deprem provokatörlerine 3 tutuklama
İZMİR

Deprem provokatörlerine 3 tutuklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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