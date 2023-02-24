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Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

10:31 . 24/02/2023 Cuma
IHA
48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adıyaman’da büyük hasara neden olurken, 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Büyük yıkımın yaşadığı Çelikhan ilçesinde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü ise enkazda döndü. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı köyde hayatını kaybeden akraba ailelerden oluşan 48 kişinin cenazesi getirildikleri Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.



#Adıyaman
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Çelikhan
#Mutlu köyü
2 saat önce
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Depremde kayan iki dağın altında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
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