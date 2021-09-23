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YEREL GÜNDEM

Destekli istihdam modeli” Yıldırım’da hayat buluyor

Engelli bireylerin iş sahibi olması için hayata geçirilen ‘Destekli İstihdam Modeli’ projesini uygulayan ilk Belediye Yıldırım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Destekli istihdam modeli” Yıldırım’da hayat buluyor
Yıldırım Belediyesi

Toplumsal değerleri oluşturan sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden Yıldırım Belediyesi, yeni bir uygulamanın daha hayata geçirilmesinin gururunu yaşıyor. Yıldırım Belediyesi ile İŞKUR işbirliğinde hayata geçirilen “Destekli İstihdam Modeli” Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulamaya geçirildi. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi tarafından hazırlanan ‘İŞKUR 2020/2 Engelli Bireylerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı’ kapsamında, 120 bireye işe ve iş yerine uyum eğitimi veriliyor. Eğitimlere engelli bireylerin yanı sıra; aileleri ve firma çalışanları da katılabiliyor. Bir yıl boyunca sürecek eğitimler sonunda 30 öğrenci mesleki becerilerine göre istihdam edilecek. Engelli istihdamını önceleyen proje, ihtiyaç sahiplerini, genç işsizleri, kadınları ve eski hükümlüleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

HEDEF: ENGELSİZ YILDIRIM

Engelli gençlerin istihdamını artırmak adına çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz ‘Destekli istihdam modeli’ Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanıyor. Proje ile birlikte engelli bireylere işe uyum eğitimleri verilecek. Açık iş gücü piyasası hakkında çok fazla bilgiye sahip olmayan engelli bireyler verilen eğitimlerle güçlendirilerek, iş hayatına hazır hale getirilecek. 30 kardeşimizi de eğitimlerin tamamlanmasının ardından işe yerleştireceğiz. İnşallah hayata geçirdiğimiz bu proje ile engelli kardeşlerimizin istihdamına katkı sağlayacağız. Hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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