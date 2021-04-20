Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'na yeni anayasa için ön yargılı yaklaşılmamalı önerisinde bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerine seslenen Destici, şunları söyledi:

"Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun"

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun."

"Yargıtay eksiklikleri hızlıca tamamlayacaktır"

Konuşmasında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, "Ben inanıyorum ve biliyorum ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından dile getirilen ve tamamlanması istenilen eksiklikleri süratli şekilde tamamlayacak ve en kısa zamanda yine aynı hızla, yine kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderecektir.

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"HDP PKK bağını AYM üyeleri de biliyor"

HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK'nın sözcülüğünü yaptığını, PKK'ya terörist temin ettiğini, özellikle elindeki belediyeler vasıtasıyla ve diğer bütün imkanlarını kullanarak maddi, lojistik destek sağladığını, aslında HDP üyelerinin önemli bir kısmının PKK üyesi olduğunu PYD/YPG üyesi olduğunu benim bildiğim kadar Anayasa Mahkemesi üyeleri de biliyor. Hal böyleyken usulü eksikliklerle geri gönderilmesini anlayabilmiş değilim ama kararlarına saygılıyız" dedi.