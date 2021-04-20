Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Desticiden Millet İttifakına çağrı Türkiyeyi darbe anayasasından kurtaralım
POLİTİKA

Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrıda bulundu. Yeni anayasa konusunda ayak dirememelerini ve ön yargıdan arınmalarını isteyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Desticiden Millet İttifakına çağrı: Türkiyeyi darbe anayasasından kurtaralım
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'na yeni anayasa için ön yargılı yaklaşılmamalı önerisinde bulundu. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerine seslenen Destici, şunları söyledi:

"Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun"

"Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun."

"Yargıtay eksiklikleri hızlıca tamamlayacaktır"

Konuşmasında HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Destici, "Ben inanıyorum ve biliyorum ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından dile getirilen ve tamamlanması istenilen eksiklikleri süratli şekilde tamamlayacak ve en kısa zamanda yine aynı hızla, yine kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderecektir.

"HDP PKK bağını AYM üyeleri de biliyor"

HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK'nın sözcülüğünü yaptığını, PKK'ya terörist temin ettiğini, özellikle elindeki belediyeler vasıtasıyla ve diğer bütün imkanlarını kullanarak maddi, lojistik destek sağladığını, aslında HDP üyelerinin önemli bir kısmının PKK üyesi olduğunu PYD/YPG üyesi olduğunu benim bildiğim kadar Anayasa Mahkemesi üyeleri de biliyor. Hal böyleyken usulü eksikliklerle geri gönderilmesini anlayabilmiş değilim ama kararlarına saygılıyız" dedi.

Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı​
OYNAT 00:59
Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı​
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Andımız tartışmalarına değinen Destici, 'Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı' ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
OYNAT 02:50
Mustafa Destici: Ha Kandil'de Karayılan ha Meclis sıralarında oturan kara çiyan, ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. İki lider yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Destici, HDP Eş Genel Başkanı Buldan için 'Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.
Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Kibele heykeli bulunan kalenin altında dinamit patlatıyorlar.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı: Karşı koyacağız

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz
Ekonomi

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün bazı basın yayın organlarında çıkan iki farklı habere yönelik yalanlama geldi. Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı yönündeki iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanlarken, Ticaret Bakanlığı ise Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.
Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayat

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.
Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım
Gündem

Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrıda bulundu. Yeni anayasa konusunda ayak dirememelerini ve ön yargıdan arınmalarını isteyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.