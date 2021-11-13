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ANKARA

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası önünde çektirdiği fotoğraflara da yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeliden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır."

HARİTAYI ÖZEL OLARAK TASARLADI

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.' ifadelerini kullandı.

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