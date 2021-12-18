Gündem Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı hayatında yeni bir sayfa açtı
ÇORUM

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı hayatında yeni bir sayfa açtı

Çorum’un Alaca ilçesinde aldığı destekle hayvancılığa başlayan eski hükümlü, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor. Çorum’un alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde yaşayan İ.A.’nın Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çorum İş Kur İl Müdürlüğüne sunulan “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği” projesi kabul edildi.

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Haber Merkezi İHA
Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı hayatında yeni bir sayfa açtı
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Projenin kabul edilmesiyle İ.A.’ya hibe desteği olarak 4 adet büyükbaş hayvan alımı yapılarak teslim edildi. Hibe olarak aldığı hayvanların yavrulamasıyla ve yeni aldığı iki hayvanla birlikte büyükbaş hayvan sayısı 9’a yükselen İ.A., büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya başladı.

İ.A. proje kapsamında alınan hayvanların bakımı yaparak geçimini sağladığını, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği ile hayatında yeni bir sayfa açtığını ve ailesi ile birlikte hayata tutunduğunu söyledi. İ.A., kendisine her türlü desteği veren Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, eski hükümlü için hazırlanan proje ile kendi işini kurmasına yardımcı olduklarını ve topluma kazandırılmasına katkıda bulunduklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte de bu ve buna benzer kendi işini kurmak isteyen hükümlülere proje desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

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Çorum'da ilginç olay: Davacıları, davalı belediye mahkemeye ulaştırdı
FOTOĞRAF 5
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Ortaköy ilçesi Suyolu Mahallesi'nde belediye tarafından 3 yıl önce yol yapıldı. Yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi anlaşma sağlanamayınca Ortaköy Belediyesi'nden davacı oldu.
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Duruşmaya gidip gelmekte zorluk çekeceklerini söyleyen mahalleli, 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin tahsis ettiği minibüslerle kente giden mahalleli, duruşmaya katıldıktan sonra yeniden ilçeye döndü.<br>
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\"YOLUN DEĞERİNİ İSTİYORUZ, DEDİLER\"<br><br>Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yol çalışmasına mahalle halkının sıcak baktığını belirterek, \"Bizim de yol açmaya imkanlarımız olmadığı halde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından iş makinesi talep ettik ve 3 kilometrelik yol açtık. Daha sonra 'yol açılsın' diyen vatandaşlarımız bize gelerek 'yolun açılması için size şifahi olarak olur verdiysek de, tarlalarımızdan geçen yolun değerini istiyoruz' dediler. Belediyelerde de imar kanunu 18'inci madde uygulaması vardır. 18'inci madde uygulaması olduğu için bedelini ödemek mümkün değil, onlar da 'o zaman biz de mahkemeye veririz' dediler. Biz de belediye olarak, 'tabii ki verebilirsiniz, hukuk nasıl bir sonuca varırsa biz de ona göre hareket ederiz' dedik\" diye konuştu.
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\"BAŞKANIN İŞİ MAĞDURİYETİ ÇÖZMEKTİR\"<br><br>Duruşma günü mahalle halkının araç talebi olduğunu söyleyen Başkan İsbir, “Bizi şikayet eden vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesini arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk\" diye konuştu.
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Çorum'da ilginç olay: Davacıları, davalı belediye mahkemeye ulaştırdı
Çorum'un Ortaköy ilçesinde yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi, belediyeden davacı oldu. Mahalleli, duruşmaya 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden istedikleri minibüslerle gitti. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, "Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesinin arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk" diye konuştu.
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