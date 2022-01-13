Gündem Devlet selden zarar gören vatandaşların yaralarını sardı
EDİRNE

Devlet selden zarar gören vatandaşların yaralarını sardı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 28 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarında ev eşyaları zarar gördüğü tespit edilen vatandaşların eşyaları Uzunköprü Kaymakamlığı tarafından teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Devlet selden zarar gören vatandaşların yaralarını sardı
Devlet selden zarar gören vatandaşlara destekte bulundu.

Uzunköprü Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere meydana gelen su baskınlarında kalacak yeri olmayan hanelerimiz öncelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda misafir edilmiş, evlerinin temizliğini yapana kadarki geçen sürede giyim, bebek bezi, bebek maması, biberon ve yemek ihtiyaçları da Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanan vatandaşların evlerine geçmesini takiben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz vakfına aktarılan ödenekle, çekyat, baza (başlık ve yatak dahil) ve halı gibi ev eşyalarının satın alımı yapılarak teslim edilmiştir. İhtiyaç sahibi vatandaşların su baskınından zarar görmüş olan buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların tamir masrafları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır" denildi.

200 bin lira nakdi yardım yapıldı

Açıklamada ayrıca, kaymakamlık tarafından kurulan hasar tespit komisyonu ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince su baskınında zarar gördüğü tespit edilen 30 haneye, AFAD, Edirne Valiliği Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şu ana kadar yaklaşık olarak 200 bin TL nakdi ve ayni yardımın yapıldığı bildirildi.

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