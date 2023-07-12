Dilek hemşirenin zaferi: 7 defa bıçaklayan kocasından 3 yıl sonra boşandı

Hemşire Dilek Bibilik (42), 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. İddiaya göre, Hüseyin Güven, 3 sene önce Dilek Bibilik’in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelmedi diye bıçak çekip tehditler savurdu. Bunun üzerine Dilek hemşire, kızını alarak babasının evine götürdü ancak 2 küçük çocuğu daha olduğu için evine tekrardan dönmek zorunda kaldı.

Boşanmayı bir türlü kabul etmedi

Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Bunun üzerine de Dilek Bibilik çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi ancak kocası bir türlü boşanmayı kabul etmedi. 16 Mayıs 2020 tarihinde ise Dilek Bibilik, sabah nöbetten geldikten sonra koronavirüs hastasına temas ettiği için çocuklarının yanına geçmeden odasına gitti.

7 bıçak darbesiyle yaralandı

Gün içinde eşiyle tartışan kadın, yine boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Güven mutfaktan aldığı bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde 7 kere bıçakladı. Bıçaklarken de kadına ‘Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim. Sevdin mi Dilek’ diye soran adam, daha sonra eşini komşularının arabasıyla hastaneye götürdü. Özel bir hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gören kadın hayata tutundu. Hüseyin Güven ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Güven’e kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dilek Bibilik’in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven’in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı. Ancak istinaf ise cezayı onadı. Dilek hemşireyi bıçaklayan koca ise pandemi nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayında serbest bırakıldı.

Boşanma zaferi

Dilek Bibilik ise eşinden boşanmak için 7. Aile Mahkemesi’ne dava açtı. Ancak mahkeme, çifti 3 sene sonra boşadı. Kendisini ölümün eşiğine getiren kocasından 3 yıl sonra boşanabilen Dilek hemşire, boşanma zaferini balonlarla kutladı. Balonlara, ‘Yaşam hakkı, vicdan, umut’ gibi yazılar yazan Dilek hemşire, 20 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.



















