Dilencinin oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı: Battaniyenin altından bez bebek çıktı

Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı.
’Kardeşler aç abi’ pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktın
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Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü.
Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.
Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü.
Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
Dilenci kadının foyası ortaya çıktı: Kucağındaki bez bebek çıktı
Üsküdar'da kucağında taşıdığı bez bebek ile vatandaşın duygusunu sömürerek dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekiplerince polise teslim edildi.
BEZ BEBEK ÇIKTI
Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı. Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı.
ZABITA EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
’Kardeşler aç abi’ pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktın
Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDEM
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