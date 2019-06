Dilencinin üzerinden çıktı: Say say bitiremediler - Eskişehir haber Dilencinin üzerinden çıktı: Say say bitiremediler Eskişehir'de 65 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 845 lira bulundu. Yakalanan dilenciye, idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2019, 16:02 Son Güncelleme: 17 Haziran 2019, 16:06 AA