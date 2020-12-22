Diplomasi pandemide hız kesmedi: Liderlerle 130 telefon görüşmesi yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlik ve zirveler dijital platforma taşındı. Bu yıl dijital diplomasiye ağırlık veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok önemli zirveye video konferans yöntemiyle katıldı. Muhataplarıyla 130’a yakın telefon görüşmesi yapan Erdoğan, yüz yüze teması da kesmedi ve 12 ülkeye 14 ziyaret düzenledi.

Bu yıl ilk ziyaretini Almanya’ya yapan ve sonra Afrika turuna çıkan Erdoğan, 9 Mart’tan itibaren yurt dışı gezilerine mola vererek dijital diplomasiye geçti. Erdoğan, önemli zirvelerde mesajlarını video konferans yöntemiyle paylaştı.

ONLİNE ZİRVE

Bu süreçte 17 Mart’ta Fransa, Almanya, İngiltere liderlerinin katılımı ile göç sorununun ele alındığı dörtlü zirve, 26 Mart’ta koronavirüs gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi ve 10 Nisan’da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi toplantısı, 21 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Kasım’da İslam İşbirliği Teşkilatı İstişare Toplantısı Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı önemli toplantılardan bazıları oldu.

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TELEFON TRAFİĞİ

Bu süreçte Erdoğan, liderlerle 130’a yakın telefon görüşmesi yaptı. En çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Erdoğan, video konferans yöntemiyle ise en fazla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile konuştu. Erdoğan ve Putin toplamda 12 kez telefonla iletişim kurdu.

Merkel ile 6 kez telefonla ve 5 kez de video konferansla konuşan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu süreçte 3 kez telefonla görüştü. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un dışında Katar, Filistin, Özbekistan, Endonezya, İtalya, İspanya, KKTC liderleriyle de çok sayıda telefon görüşmesi yaptı.

14 YURTDIŞI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl salgına rağmen yüz yüze temaslarına da ara vermedi. Körfez’den Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya 12 ülkeyi ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl 19 ülkeyi ziyaret eden Erdoğan, bu yıl toplamda 14 ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak Azerbaycan ve Katar’da temaslarda bulunan Erdoğan, bu ülkeleri iki kez ziyaret etti. Erdoğan Almanya, Cezayir, Gambiya, Senegal, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Kuveyt, Katar ve KKTC’ye gitti.

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7 KONUK AĞIRLADI

Erdoğan ayrıca, Rus lider Putin’in yanı sıra Sırbistan, Özbekistan, Ukrayna, KKTC, Katar ve son olarak Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’yi de Türkiye’de konuk etti.