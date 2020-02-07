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POLİTİKA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng'i kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti. Büyükelçi Deng, Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Kıran'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükelçi Deng görüşmesi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükelçi Deng görüşmesi.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükelçi Deng'e, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçilmesi doğrultusunda yürüttüğü mücadeleyi takdir ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte Çin'le dayanışma içinde bulunduğunu vurgulayan Kıran, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Türk vatandaşların tahliye edilmesine yönelik yürütülen operasyonda, Çin tarafının sergilediği işbirliği için de minnettar olduklarını aktardı.

Kıran, Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen askeri uçakla tıbbi yardım malzemelerin de Çin'e götürüldüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin Çin'le dayanışması kapsamında yardımların ilerleyen günlerde de devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Deng, Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Kıran'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Virüs salgınına karşı Çin'in yürüttüğü mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk hükümetinin sergilediği dayanışma ve sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileten Deng, Türkiye'nin verdiği desteği, Türk ve Çin halkları arasındaki derin dostluğun tezahürü olarak gördüklerini ifade etti.

Deng, Türkiye'de kalan Çinli turistlerin ülkelerine geri dönmelerine imkan sağlanmasında Türkiye'nin gerekli kolaylığı göstermesinden dolayı müteşekkir olduklarının altını çizdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Büyükelçi Deng'i kabul ettiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'in aldığı tedbirleri paylaşan ve yardımlarımız için Türkiye'ye teşekkür eden Deng'e virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

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