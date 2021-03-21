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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefondaki görüşmesinde Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.

Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.

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