Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.
Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Atmar, görüşmede Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.
Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşının Nevruz Bayramı'nı da kutladı.
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