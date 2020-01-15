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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Herkesle yetki alanlarını belirlemek için anlaşmak için hazırız

SETA'da Türk Dış Politikası Paneli'nde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesi ile ilgili "Sahadaki kazanımlarımız masada kaybedilmemeli. Yetki alanlarının belirlenmesi için herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda Türk Dış Politikası Paneli'nde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Libya’da çözüm arayışları ile ilgili olarak, "Herkesle böyle anlaşmalar yapmaya hazırız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Kolay bir coğrafyada yaşamadığımız ortada. Bugünün şartlarında yurtta sulh cihanda sulh deyip oturamayız, bunu destekleyici politikalar yapmamız lazım. Her zaman girişimci ve insanı bir dış politika demeliyiz. Barış Pınarı Harekatı başlayınca 2 süper güçle masaya oturduk.

Doğu Akdeniz gerilimi

Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'de sondaj çalışmasına başladığımızda dengeler değişti. En uzun sınır bizim, bizsiz bir anlaşma olamaz.

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı Herkesle böyle anlaşmalar imzalamaya hazırız.

Libya'da Siyasi Çözüm Arayışı

  • Libya'da barış ve kalıcı çözüm için çabamızı sürdüreceğiz. Kimse Türkiye'ye ders vermeye kalkamaz.

İran - ABD gerilimi

Diplomasiye inanıyoruz. Türkiye gerginliğin azaltılması için çaba gösteriyor. Burada taraf tutmak mümkün değildir. Önemli olan çözüm bulunması ve mevcut anlaşmaların devam ettirilmesidir. Bizim burada bir diğer endişemiz komşumuz Irak'ta yaşananlar. Irak zaten birçok sorun yaşıyor. Komşu Irak başka ülkelerin çatışma alanı olmamalı.

  • Ülkeler arasında tercih yapmak zorunda kalmamamız lazım. Hiçbir ülkenin de ya bura ya ora, tarafını seç dememesi lazım.
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