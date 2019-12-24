Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
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