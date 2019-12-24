Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü. Yapılan diplomatik görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Haber Merkezi 24 Aralık 2019, 13:42 Son Güncelleme: 24 Aralık 2019, 13:47 İHA