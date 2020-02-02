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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.

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