Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.
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