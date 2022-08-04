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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'dan tahıl ihracatı ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkiler ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı ele alındı.

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