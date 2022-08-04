Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkiler ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkiler ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı ele alındı.
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