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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Stratejik ortağımız dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın refah ve istikrarına büyük önem veriyoruz. Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşananları yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Dost ve kardeş Özbekistanın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz.

Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır.

Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 1-2 Temmuz'da meydana gelen olaylarda 18 kişinin öldüğü, 243 kişinin yaralandığı bildirildi.

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