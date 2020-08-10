Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki Akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığından Ermenistan makamlarının Sevr açıklamalarına tepki: Akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması'nı gündeme getirmesine yönelik, "Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan, bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Sevr Antlaşması'nın 100'üncü yılı bahanesiyle Ermenistan makamlarınca yapılan açıklamalara karşılık bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı sonunda vatanımızı parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi sona erdirmeyi amaçlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ı korkutan hamle: Türk savaş gemileri Akdeniz'de
FOTOĞRAF 4
Title
Oruç Reis sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan edilmesi, Yunanistan tarafını harekete geçirdi.
Title
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Oruç Reis ve icra edilen faaliyetle ilgili açıklama yaptı.
Title
MSB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan 'MTA Oruç Reis araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını açıkladı.
Title
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır denildi.
Yunanistan'ı korkutan hamle: Türk savaş gemileri Akdeniz'de
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan 'MTA Oruç Reis araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını açıkladı.


Tarihin çöplüğüne atıldı

Türk milletinin kahramanca yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı Lozan Barış Antlaşması ile Sevr'i yırtıp, "tarihin çöplüğüne attığı" kaydedilen açıklamada, "Tarihten ders yerine husumet çıkaranların, aradan geçen bir asıra rağmen, bu belgeden medet ummaları şaşırtıcı değildir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi sahillerimize hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım' dedi.


Akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir


Açıklamada, Türk milletinin Anadolu'yu işgal etme cüretinde bulunanlara verdiği ders ile emperyalizme vurduğu ağır darbenin, tarih kitaplarında "ders" olarak okutulduğu belirtilirken, bu şanlı mücadelenin diğer mazlum milletlere de örnek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin 100 yıl sonra Türk milletinin yırtıp attığı Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir. Böyle sinsi emellere kapılanların Türkiye'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve bekasını sürdürme kararlılığı karşısında heveslerinin kursaklarında kalacaklarını iyi bilmeleri gerekir. Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
OYNAT 00:00
Milli Savunma Bakanlığı TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarının katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor' denildi.


Abone Ol Google News
Oruç Reise tam koruma

Oruç Reis'e tam koruma

Türk savaş gemileri Akdeniz'de.
Bakan Koca iki ile dikkat çekti

Bakan Koca
iki ile dikkat çekti

​Son 24 saatin koronavirüs tablosu.
Faizler düşecek

Faizler düşecek

Erdoğan'dan yatırımların önünü açacak haber.
Hüsrana uğrayacaklar

Hüsrana uğrayacaklar

Yunanistan'ın planları yine suya düşecek.

​Bölgenin hava hakimiyeti Türkiye'de.
Can Ataklı'dan <br>flaş çıkış

Can Ataklı'dan
flaş çıkış

"​Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır".

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

Pandemi hastanesi önünde kuyruk

​Vakalar artınca Yeşilköy'de kuyruk metrelerce uzadı...

Teklif ortaya çıktı

Teklif ortaya çıktı

​​Galatasaray aradığı kanat oyuncusunu buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.