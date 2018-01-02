Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada "Şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. Dışileri'nden yayımlanan açıklama şöyle:

İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

Dış müdahalelerden kaçınılmalı

Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz.

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İran'daki olaylar

İran’da ekonomik ve siyasi hoşnutsuzluklar, hemen bütün büyük şehirlerde protesto gösterilerinin patlamasına yol açarken, eylemlerin ABD tarafından açıkça desteklenmesi, “İran’ın Suriyeleştirilmesi”ne yönelik bir girişim olarak nitelendiriliyor. Pentagon, 2018 kaos planına İran’dan başlamış oldu. S. Arabistan, Katar, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Libya’yı ABD hesapları doğrultusunda yeniden dizayn operasyonları devam ederken, İran şehirlerindeki gösteriler de hızla siyasal tepkiye dönüşüyor. İsyan provasının, 12 Aralık’ta Beyaz Saray’da yapılan ABD-İsrail gizli görüşmesinden sonra başlaması dikkat çekici.

İran'da devam eden protestolarda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.