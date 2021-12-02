Gündem Dışişlerinden Suriye Parlamentosunun skandal Hatay bildirisine sert yanıt
ANKARA

Dışişlerinden Suriye Parlamentosu'nun skandal Hatay bildirisine sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Parlamentosu'nun Hatay'a yönelik skandal bildirisine yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden Suriye Parlamentosunun skandal Hatay bildirisine sert yanıt
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Dışişleri'nden Suriye Parlamentosu'nun skandal bildirisi hakkında açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz.

"Her türlü tehdide karşılık vermekte kararlıyız"

Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

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