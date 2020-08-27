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POLİTİKA

Dışişleri'nden terörist Tarrant açıklaması: Verilen cezayı memnuniyetle not ediyoruz

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şehit ailelerinin gönlüne bir nebze olsun su serpen kararın ardından Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaptı. Yetkililer, Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının memnuniyetle not edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
DÜNYA
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası

Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısında yaralanan Türk mahkemede konuştu: Ben güçlü ve inatçı bir Türk'üm
OYNAT 01:23
Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısında yaralanan Türk mahkemede konuştu: Ben güçlü ve inatçı bir Türk'üm
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı. Saldırıda terörist Tarrant tarafından 9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu, makhemede saldırganın karşısına çıktı. Ataçoğlu mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm' ifadelerini kullandı.


"İslamofobiye karşı ortak mücadele"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının memnuniyetle not edildiğini bildirilerek, "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde, iki camiyi hedef alarak, vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında, mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan 'herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis' olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan bu elim olayda hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz. Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir" denildi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi: O benim için bir Ertuğrul'du
OYNAT 01:28
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında şehit olan Zekeriya Tuyan'ın eşi: O benim için bir Ertuğrul'du
Christchurch saldırısının faili terörist Brenton Tarrant'ın yargılamasının üçüncü gün duruşmasında diğer şehit yakınları ve yaralılarla birlikte terörist ile yüzleşen Şehit Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamimah Tuyan, yaşadığı acıları ve duygularını anlattı. Konuşmasına Kuran-ı Kerim'deki, 'Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur' ayetini okuyarak başlayan Tuyan, eşini özlediğini belirterek, 'O benim için bir imam, bir koruyucu, eğlendirici, problem çözücü, huzur verici, en iyi arkadaş ve yakınlarımın söylememi istediği üzere bir Ertuğrul'du' ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Afgan Mirwais Waziri, mahkemede dünyaya insanlık dersi verdi
OYNAT 01:45
Yeni Zelanda'daki cami saldırısında yaralanan Afgan Mirwais Waziri, mahkemede dünyaya insanlık dersi verdi
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına devam ediliyor. Saldırıda yaralanan Afganistanlı Mirwais Waziri, mahkemede terörist Brenton ile yüzleşerek, dünyaya insanlık dersi veren bir konuşma yaptı. Waziri mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Afganistan'dan geldiğim için insanlar bana 'terörist' diyorlardı. Ama bu yaftayı benim üzerimden aldın. Bugün 'terörist' denilen kişi sensin. Sen dünyaya Müslüman olan benim, bizlerin terörist olmadığını kanıtladın' ifadelerini kullandı.


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