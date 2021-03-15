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ANKARA

​DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış

DİTAP israfın önüne geçecek: Tarlada kalan ürüne online satış

Üretimden tüketime yaşanan gıda israfına karşı yeni tedbirler geliyor. Dijital Tarım Pazarı’nda özel bölümler açılarak tarlada ve hallerde kalan ürünler satılacak. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincirler oluşturulacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 2021 Gıda Atıkları Endeksi’ne göre, dünyada her yıl 931 milyon ton gıda atılıyor. Küresel olarak yılda kişi başı ortalama 74 kg gıda atığı üretiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye’deki yıllık gıda atık miktarı ise 14,5 milyon tonu aşıyor. Sadece gıda ürünlerinde Türkiye’de gerçekleşen israfın maddi boyutu ise her geçen yıl artışını sürdürüyor. Gerçekleşen 14,5 milyon tonluk israf 18 milyar dolarlık gıda ihracatına denk geliyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 2021 Gıda Atıkları Endeksi’ne göre, dünyada her yıl 931 milyon ton gıda atılıyor. Küresel olarak yılda kişi başı ortalama 74 kg gıda atığı üretiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye’deki yıllık gıda atık miktarı ise 14,5 milyon tonu aşıyor. Sadece gıda ürünlerinde Türkiye’de gerçekleşen israfın maddi boyutu ise her geçen yıl artışını sürdürüyor. Gerçekleşen 14,5 milyon tonluk israf 18 milyar dolarlık gıda ihracatına denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan Ekonomi Reform Paketi pek çok farklı alanda düzenlemelerin yanı sıra, gıda israfına yönelik düzenlemeleri de kapsıyor. Atılacak adımlarla her yıl milyarlarca lirayı bulan kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda tarlada kalan ürünlerin zayi olmadan dijital pazar aracılığıyla halka ulaştırılmasına yönelik harekete geçilecek. Gıda kaybı ve israfının önüne geçmek için atılacak adımların farklı alanlarda da sürdürülmesi bekleniyor.

SOĞUK ZİNCİR DESTEĞİ

  • Çiftçilerin ürettiği ürünlerin değer fiyattan tüm alıcılar-üreticiler ve Tarım Arazileri Kiralama Modülü ile tarım arazisini kiraya vermek isteyenler ile üretim yapmak için tarım arazisi kiralamak isteyenler için kurulan online platform Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) gıda israfında da önemli rol oynayacak. Tarlada ve hallerde kalan ürünler DİTAP’ta açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Bu sayede israfn önlenmesinin yanı sıra ürünlerden gelir de elde edilmiş olacak.

Üretim, lojistik ve perakende sektörüne yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak ve bu dokümanlarla yönlendirmeler yapılacak. Sebze ve meyve zaiyatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecek.

SÖZLEŞMELİ TARIMLA ÜRETİM YAYGINLAŞACAK

  • Bağış olarak yapılan gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kurulan Gıda Bankacılığı Sistemi gıda israfını önlemek amacıyla yaygınlaştırılacak. Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla, tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak. Reklamlar ve tanıtımlar yapılacak. Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için, çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.
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