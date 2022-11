Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kadına yönelik şiddet İslam’a göre suç ve günahtır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, günün anlam ve önemi doğrultusunda yapılacak etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla, şiddet olaylarının önüne geçilmesini temenni etti.

Allah’ın, insanı varlıklar içinde en şerefli konumda yarattığını belirtilen Erbaş, “İnsanın bu saygınlığı, kadın ve erkek, genç ve yaşlı, çocuk ve yetişkin fark etmeksizin her insan için merhamet, saygı ve adalet gibi değerlerle korunur. İslam, her insanın can, mal, onur, inanç ve akıl dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlüklerin başında görür. Kadına yönelik şiddet, bu dokunulmazlıkları ihlal ettiği ve kadının yaratılıştan getirdiği hakları çiğnediği için İslam’a göre suç ve günahtır” ifadelerini kullandı.

'Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en güzel davrananlarınızdır’

“Peygamber Efendimiz, kadına yönelik şiddet içeren inanış ve davranışları İslam’ın rahmet yüklü mesajlarıyla ıslah etmiştir” Erbaş, Hazreti Muhammed’in ‘Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en güzel davrananlarınızdır’ hadis-i şerifini hatırlatarak, “Kadın ve erkek arasındaki hukuki ve ahlaki ilişkinin merkezine nezaket, hakkaniyet, saygı ve sevgi gibi anlamları bütünüyle kuşatan ‘güzel davranışı’ yerleştirmesiyle dikkati çekicidir. Kız çocukları ve kadınlar hakkında cahiliye zihniyetinin ürettiği olumsuz algı ve tutumları bütünüyle reddeden Peygamber Efendimiz, kadına yönelik şiddet ve hak ihlali içeren inanış ve davranışları İslam’ın rahmet yüklü mesajlarıyla ıslah etmiştir. Dolayısıyla kadına karşı şiddetin, merhametsiz, vefasız, haksız ve adaletsiz bir tutumun, İslam Peygamberi’nden ve onun yaşantısını şekillendiren Kur’an-ı Kerim’den kendisine referans bulması imkansızdır” açıklamasında bulundu.

“Kadınların güven ve huzur içinde yaşadığı ortamlar oluşturmamız gerekmektedir"

İnsanlık olarak kadınların bireysel ve toplumsal anlamda yaşadıkları sorunlar üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Kadınların güven ve huzur içinde yaşadığı ortamlar oluşturmamız gerekmektedir. Eğitim alma, bilgi ve yetilerini toplumun gelişimi için kullanma, erdemli nesiller yetiştirme ve Allah karşısında sorumlu bir insan olarak iyiliğin yeryüzünde yayılması adına gayret sarf etme yolunda kadınlarımıza destek olmalıyız. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının kötülüğün bir parçası olan şiddetin önlenmesine ve iyiliğin dünyamıza egemen olmasına katkı sunmasını temenni ediyorum.”

Rahmeti kâinatı kuşatan Rabbimiz, insanı varlıklar içinde en şerefli konumda yaratmıştır.



Rahmeti kâinatı kuşatan Rabbimiz, insanı varlıklar içinde en şerefli konumda yaratmıştır.

25 Kasım #KadınaYönelikŞiddetleMücadeleGünü vesilesiyle yapılacak çalışmaların kötülüğün bir parçası olan şiddetin önlenmesine ve iyiliğin egemen olmasına katkı sunmasını temenni ediyorum.

