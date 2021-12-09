Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Stokçuluk İslam ahlakına uymaz​

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, stok yaparak haksız kazanç elde edenlere seslendi. İslam’da stokçuluğa yer olmadığına değinen Erbaş, bu davranışın İslam’ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmadığını ve yasaklandığını söyledi. Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi’ni açıkladı. Burada konuşan Erbaş şunları kaydetti.

OYNAT 00:37 Ali Erbaş'tan stokçuluk açıklaması: İslam'ın yasakladığı bir davranıştır Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bencilce davranarak kişisel menfaat sağlamaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak, elinde ürün olduğu halde daha çok kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek yani ihtikara tevessül etmek, İslam'ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır. İnsaniyet açısından da kabul edilemez bir durumdur' dedi. BiP'te paylaş

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İHTİKARA TEVESSÜL ETMEYİN

Ali Erbaş, İslam’ın, iyilik, isar, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerin toplumun tüm fertlerini kuşatacak bir anlayışla ikame edilmesini emrettiğini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bencilce davranarak kişisel menfaat sağlamaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak, elinde ürün olduğu halde daha çok kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek yani ihtikara tevessül etmek, İslam’ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır. İnsaniyet açısından da kabul edilemez bir durumdur.” dedi. Ailenin, erdemli ve huzurlu bir toplumun inşası için önemli olduğunu dile getiren Erbaş, “Aileyi olumsuz etkileyen, zayıflatan ve işlevsiz hale getiren anlayış ve yaklaşımlara karşı kolektif bir duruş sergilemek en temel görevimizdir. Bu bilinçle Başkanlığımız, aileye, bilhassa kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerini artırarak devam ettirecektir.” mesajını verdi.