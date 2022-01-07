Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Gençleri algıyla kandırmalarına izin vermeyeceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medya temsilcileriyle Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Son zamanlarda oluşturan gündemlere ilişkin açıklamalar yapan Erbaş, din konusundaki algı operasyonlarının yeni olmadığını söyledi.

Erbaş, “Dini değerler tahrip ediliyor. Sadece hedeflenen kurumu değil, milyonları etkiliyor. Din üzerinden toplumu ayrıştıran faaliyetlere ve söylemlere karşı duyarlı olmalıyız. Din ve Diyanet ile ilgili haberlerde daha hassas olmalıyız.” dedi.

DİJİTAL MECRALARA YÖNELECEĞİZ

TRT işbirliği ile Diyanet Çocuk televizyon kanalının yakında yayına başlayacağını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “2-3 dakikalık dini konuları açıklayan kısa filmler hazırlıyoruz. Bunları dijital medya mecralarında yayına vereceğiz. Siyer-i Nebi ile alakalı bir çocuk tiyatro oyunumuz vardı. Bunu çizgi film olarak tasarlıyoruz. 13 bölümlük Şeker Hoca çizgi filmimiz yayına girdi. İkinci kısmı da hazırlanıyor. Bunların hepsini dijital mecralarda ücretsiz kullanıma sunacağız. Çocuk dergimiz Cim çok sevildi. En başarılı çocuk dergisi ödülünü aldı. Ayrıca deizm tartışmaları veya güncel konular ile alakalı gençleri bilgilendirecek, algı operasyonlarını boşa düşürecek açıklamalarımız olacak. Gençlerin algı ile kandırılmaya çalışıldığı dijital mecralarda daha yüksek tonda yayınlar yapacağız.” şeklinde konuştu.

REKLAM

FETÖ’NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ KİTAPLAŞTIRDIK

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ ile ilgili çok hızlı adımlar atıldığına değinen Prof. Dr. Ali Erbaş “10.000’e yakın dosya oluştu. 3000 civarında ihraç oldu. Bir kısmı mahkemelerde suçsuz oldukları tespit edilince geri döndü. 200 civarında PKK’ya müzahir olanlar ihraç edildi. Soruşturmalar devam ediyor.” dedi. Erbaş, ayrıca FETÖ ile mücadelede “Din istismari ile mücadele seferberliği başlattık. 2 milyon kadar FETÖ ve diğer işin gerçek yüzünü ortaya koyan raporları kitap halinde bastık.” bilgisini verdi.

OYNAT 01:20 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Özgür Özel’e sert tepki: Kabul edilebilir bir şey değil Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesine ilişkin çalışmalar için yaptığı skandal 'Orta Çağ zihniyeti' yorumuna tepki gösterdi. Prof. Dr. Erbaş, 'Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Talihsiz bir konuşma olmuştur. Çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Gönül ister ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

LGBT KONUSUNDA DOĞRULARI SÖYLEYECEĞİZ

LGBT ile ilgili okuduğu hutbeye değinen Erbaş, şöyle konuştu: “Biz insanlara doğruları anlatıyoruz. İnsanlar kabul edip etmemeyi kendileri bilir. Biz neyin doğru olduğunu Kur’an ve sünnet perspektifinde anlatmak zorundayız. Hacı Bayram Camii’ndeki cuma hutbesinde anlattığım buydu, uyarmaya devam edeceğiz, görevimiz bu.”

REKLAM

KURUMA MAKAM ARACI ALMA KONUSU

Makan aracı konusu hakkında Erbaş, “Araç konusu tabii bizi üzen bir konu. Önceki başkanımız Mehmet Görmez Bey’i de üzmüştü belli kesimler. O da kendisine tahsis edilen aracı iade etmişti. Biz ondan sonra mevcut araçlarımızla idare ediyoruz. Bu hususlar yetkililerle görüşülebiilir. Devletimize Allah zeval vermesin. Bu konuda idare etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ortaçağ ifadesi kabul edilemez

Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş grubu çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretilmesine ilişkim “Orta Çağ zihniyeti” yorumuna tepki gösterdi. Açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyleyen Erbaş, “Siyasi kişiler zaman zaman kendi anlayışları doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı da ben öyle değerlendiriyorum, talihsiz bir konuşma. Orta Çağ zihniyeti, Batı karanlığı ile alakalı tanımlamadır. Batı kendisini adeta Orta Çağ zihniyeti olarak o dönemde, İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, yaşadığı çöküş ile alakalı değerlendirmektedir. Batı’da büyük bir karanlık dönem yaşanıyor idi. Dolayısıyla çocukların din eğitimini Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz de biz de tepkimizi gösterdik. Gönül ister ki hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin” ifadelerini kullandı.

Fetvaları çarpıtıyorlar

Zaman zaman fetvalar üzerinden yanlış açıklamalar yapıldığını ifade eden Erbaş, “Fetvalar noktasında bizim hiçbir sıkıntımız yok. Algı oluşturmak isteyen bazı kesimler, eski açıklamaları, fetvaların önünü, sonunu kırpıp yayınlıyorlar. Bizim rahatsız olduğumuz konu, toplumu rahatsız eden, montajlanmış şekli ile meselenin gündeme getirilmesidir. Bunu bilerek yapıyorlar. ” diye konuştu.

REKLAM

Deizm orana bile girmiyor

Özellikle imam hatip öğrencilerinde deizm ve ateizm oranlarının arttığı iddiasını kabul etmeyen Erbaş, “Diyanet olarak hocalarımızla 3 günlük çalışma yaptık. Ateizm, deizm ve agnostisizm konusunda. Araştırmada ‘Deist misin’ sorusuna cevap orana bile girmedi.” dedi.

İBB’deki PKK’lı gassallara tepki

Erbaş, CHP’li İBB’de görev aldığı tespit edilen terörist başı Öcalan’ın talimatıyla kurulan sözde Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 3 gassalla ilgili “Yetkililer gerekli çalışmaları yapacaktır. İçişleri Bakanlığı ve İBB soruşturmalara devam ediyor. Biz de Diyanet olarak terör örgütüne müzahir kişilerin hiçbir kurumda olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle gassallık gibi bir konuda hiç olmamalı.” ifadelerini kullandı.