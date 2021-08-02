Artuklu Sarayı'nı ararken Osmanlı'ya ait 750 el bombası buldular

Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artuklular’ın da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi İçkale’de 8 bin yıllık Amida Höyük‘teki arkeolojik kazılar sürüyor.
İHA
Kazılarda 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.
Kazılar devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışma kapsamında Amida Höyük’te bulunan Artuklu Sarayı’nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında devam ediyor.
Daha fazla bomba olduğu düşünülüyor
Kazı yapılan alanda arkeologlar tarafından parça şeklinde bulgular tespit edilirken, ekipler kazı alanını genişleterek yaptıkları çalışmalarda aralarından Osmanlı, İngiliz ve Almanlara ait 750 adet el bombası ile benzeri tarihi eser ve parçaları bulundu.
İHA
Amida Höyük’te bulunan Artuklu Sarayı’nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için kazılar devam ediyor.
Polis bombaları inceleyecek Bombaların daha fazla olabileceği öğrenilirken, çalışmalar süren alanda ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri, alanda yapılan çalışmalarda, titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelemek üzere kriminal şubeye götürdü.
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Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde, 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi'nin otopark projesi için kamulaştırılan arazide kazı çalışması başlatıldı. 5 bin metrekareye yayılan alandaki kazılarda, Roma İmparatoru Hadrianus ile Geç Bizans dönemine ait yapılara ulaşıldı. Kazılarda, milattan sonra 117 ile 128 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen, şehrin ilk sur duvarının güneydoğu köşesinin bir bölümü, aynı döneme ait örme sütun ile Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı gün yüzüne çıkarıldı.
Kazılarda ayrıca Roma döneminde yapılmış evlerin çatısına ait kiremit ile çömlek parçalarına ulaşıldı. Trabzon tarihine ışık tutan yapıların çevresi kapatılarak, korumaya alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik yapıların bulunduğu bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmek ve turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Ortaya çıkan arkeolojik buluntuların hem Karadeniz hem Trabzon için önemli değer olduğunu belirten turizmciler, bölgenin arkeopark yapılmasını öneriyor.
Kazı alanında inceleme yapan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Trabzon'un geçmişte liman şehri ve ticaret merkezi olması dolayısıyla dinamik bölge olduğunu söyledi. Şehrin birçok yerinde tarihi eserlerin olduğunu belirten Kantarcı, “Gün yüzüne çıkmamış ciddi anlamda da eserler olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş dönemde de maalesef bulunanlar değerlendirilemedi ve bunlarla ilgili gerekli arkeolojik çalışmalar yapılamadı. Bugün bu alanla ilgili olarak devam eden çalışmalar ve onay süreçleri var. Bizim temennimiz, hem burada hem diğer yerlerde, büyük ihtimalle de çok geriye dönük olarak 2 bin yıllık ve çok daha öncesine ait eserlerin bulunabileceği bölgelerde arkeolojik çalışmaların yapılması. Gün yüzüne çıkarılacak olan tüm eserler, dünya mirası ama bizim topraklarımızdaki eserler. Bundan da hem turizm anlamında hem ticari anlamda ekonomik olarak istifade edecek olanlar da bizleriz, bizim bölgemiz olacaktır” diye konuştu.
Türkiye'nin birçok bölgesinde arkeopark olduğunu söyleyen Kantarcı, “Adana, Diyarbakır, Milas, Bursa, Çatalhöyük, Boğazkale'de arkeoparklar var. Benzer bir kazanım elde edebilirsek mutlaka ileriye dönük olarak bölgemiz turizmi için çok iyi olacaktır” dedi.
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu da bölgenin arkeopark yapılması taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtip, “Bu bölgenin arkeopark olarak düzenlenmesi ve turizme kazandırımasıyla ilgili bir talebimiz olmuştu. Talebimizi yineliyoruz ve ısrarcıyız. Bölgemize gelen turistlerin şehrimiz esnafıyla buluşmasını ve şehir merkezinde daha çok zaman geçirmesini sağlamak, bölge insanıyla turizmi bir araya getirmek. Kazı alanının arkeoparka dönüştürülmesi bölge için bir ilk olacak. Arkeoparktan kastımız, tarihi hem Trabzon insanı hem bölgemize gelen turistlerle buluşturmak ve yaşatmak. Temennimiz, buradaki surların duvarların yeniden canlandılarak ayağa kaldırılması ve insanların bunun içinde yürümesi ve yapıların canlandırılması” diye konuştu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle inşallah tam olarak ortaya çıkaracağız. Orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek” dedi.
Otopark projesi için yapılan kazı sırasında bulundu: Açık hava müzesi olacak
Trabzon'da, otopark projesi için yapılan kazı sırasında ortaya çıkan, Roma ve Bizans döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan, açık hava müzesine dönüştürülecek. Çevresi kapatılarak, korumaya alınan arkeolojik eserlerin, kent tarihi açısından önemli değer olduğunu belirten turizmciler, kazı alanı ve çevresinin bütünleştirilip, arkeoparka dönüştürülmesinin kent turizmine katkı sağlayacağını belirtti.
Açıklama yapılacak Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların inceleneceğini belirterek, konuyla ilgili olarak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kamuoyu daha sonra aktarılacağını söyledi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden devam ediyor.
Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkiindeki kazı çalışmalarında binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor.
Arkeolojik kazılar, şehrin Asur Ticaret Kolonileri döneminde de aktif rol oynadığını gösteriyor. Kızılırmak’ın en dar kısmında konumlandırılmış şehir, Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar iskân görmüş ve her dönem doğu-batı geçiş noktasının üzerinde adeta doğal bir köprü görevi üstlenmiş.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Büklükale mevkiindeki kazı çalışmasında, 5 bin yıl önceki döneme ait yerleşim yerinin tespit edildiğini söyledi.
Bu yılki kazılarda, 2700 önceki sur duvar üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Matsumura, şöyle konuştu: “Bu seneki amacımız; arkada görünen bu Geç Demir Çağı’na ait. Milattan Önce 7’nci yüzyıl, 2 bin 700 sene önceki sur duvarları üzerinde çalışıyoruz. Buradaki zemindeki tabaka, milattan önce Hititlere ait bir tabaka. Bu Demir Çağ üzerindeki çalışmaları bitirip, aşağıdaki Hitit tabakasına girmeye çalışıyoruz.
Şimdi 3 takım grup halinde çalışmaları sürdürüyoruz. Epey geniş alanda mesela burada 40-60 metrekare içerisinde çalışmalar yapılıyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmada en yeni Osmanlı dönemine ait yerleşim yeri, 4-5 bin yıl önceki döneme ait yerleşim yeri burada tespit edildi. Bizim amacımız yoğun olarak Milattan Önce 2 bin. Burada büyük şehir vardı. Burada biz tepenin üzerinde şu an çalışıyoruz. Bunun arkasında batıda bir ‘aşağı şehir’ var. Orada ticaret merkezi o dönemde varmış. Burada bir ticaret merkezi şehir üzerinde çalışmaları yapmayı planlıyoruz.”
Dünyanın en eski cam şişesini burada bulduklarını belirten Matsumura, “Çok çeşitli malzemeler bulduk. Ama en çok en ilginç olanı da Hititlerden önceki Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na ait saray tespit ettik. Sarayın içerisinde şimdiye kadar dünyanın en eski cam şişesini bulduk. Onun dışında orada bodrum oda tespit ettik. O bodrum odasının içerisinde 3 bin taneye yakın kâseler bulduk. Bunlar o dönemde saray inşa edilirken törenler yapılmış olduğunu, o törene 3 bin kişi katılmış olduğunu, oradan çıkan o toprakları analiz ettiğimizde de orada çok çeşitli bitki kalıntıları bulduk. Bu bölgede yetişemeyen bitki kalıntıları da çıktı. Çok geniş-uzak yerlerle temas içinde olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
Kırıkkale'deki kazı çalışmalarında bulundu: Japon öğretim üyesi şoke oldu
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkiinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan saraydaki izler bir gerçeği gözler önüne serdi.