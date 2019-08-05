Gündem Diyarbakırda 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

8 ayda 15 milyon kök hint keneviri ve 9 ton esrar

Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu, 16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi.

1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.

Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Kocaköy kırsalında 1 Ağustos'ta, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu' başlatıldı.
Title
Operasyonda 3 ayrı noktada toplam 420 bin 100 kök Hint keneviri ve sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu 550 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi.
Title
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Title
Diyarbakır'da, İl Jandarma Komutanlığı destekli 1 Ocak- 2 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 bin 815 kilo esrar tohumu, 46 bin182 metre su hortumu,16 su motoru ve jeneratör ele geçirildi.
Title
1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 381 narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 200 şüpheliden 31'i ise tutuklandı.
Title
Title
Title
Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi.


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