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EĞİTİM DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi’nden üniversite adayları için dev ücretsiz eğitim hizmetine devam

AK Partili Bağlar Belediyesi, 2019 yılında uygulamaya başladığı ücretsiz TYT-AYT kurslarına yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edecek. Kayıt işlemleri 30 Ağustos’a kadar yapılacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve eğitim seti başta olmak üzere tüm kurs giderlerinin belediye tarafından karşılanacağının altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan edeceği takvimle eş zamanlı olarak başlayacak. En değerli yatırımın insana ve eğitime yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerimize her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır haberler: Bağlar Belediyesi’nden üniversite adayları için dev ücretsiz eğitim hizmetine devam ​
. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeni eğitim ve öğretim yılına paralel olarak kurslarda eğitim başlayacak.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik TYT-AYT kurslarına yeni dönemde de devam etme kararı aldı.

Daha önce kütüphane olarak hizmet verirken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla modernize edilerek hem eğitim merkezi hem de kütüphane olarak işlev görecek hale getirilen Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki eğitim merkezinde ücretsiz kursların üçüncü yılı için kayıt işlemlerine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek yeni eğitim ve öğretim yılına paralel olarak kurslarda eğitim başlayacak. Kayıt konusunda kota ve sınırlama konulmazken, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen lise mezunu olması kesinleşmiş tüm üniversite adaylarının kaydedileceği bilgisi verildi.

TYT-AYT kurs kayıt işlemleri 30 Ağustos’a kadar devam edecek.
TYT-AYT kurs kayıt işlemleri 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

TÜM İHTİYAÇLARINI BELEDİYE ÜCRETSİZ KARŞILIYOR

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin kırtasiye ürünleri, eğitim seti ve benzeri ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı kaydedildi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından alanında uzman öğretmenler görevlendirilerek desteklenen proje ilk iki yılında ulaştığı başarı ile dikkat çekerek halkın ,öğrencilerin ve velilerin takdirini topladı. Kurslara katılan öğrencilerin önemli bir bölümü Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşti.

Öğrencilerin kırtasiye ürünleri, eğitim seti ve benzeri ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacak.
Öğrencilerin kırtasiye ürünleri, eğitim seti ve benzeri ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacak.

“BİZİM İÇİN BİR TEK GENCİMİZİN HAYALLERİNE KAVUŞMASI DAHİ ANLAMLIDIR”

İnsana ve eğitime yapılan yatırımı çok değerli görerek iki yıl önce başlattıkları eğitim kurslarının hizmet ağını genişleterek devam etmeyi kararlaştırdıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Öğrencilerimizin huzurlu, sağlıklı ve en ideal koşullarda üniversite sınavlarına hazırlanması için tüm ayrıntıları düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Kayıtlar için her hangi bir kota ve sayı sınırlaması koymadık. Lise mezunu, ihtiyaç sahibi herkesi bu güzel hizmete dahil etmek için tüm imkanlarımızı zorlayacağız. Bizim için bir tek gencimizin hayallerine kavuşması dahi anlamlıdır” dedi.

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