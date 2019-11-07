Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky 'Diyarbakır anneleri'ni ziyaret etti

3 Eylül 2019 tarihinde, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde anneler, terör örgütü PKK/YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri gönderilmesi için "evlat nöbeti" başlatmışlardı.
Annelerin evlat nöbeti ile ilgili gelişmesi yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky'nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde eylem başlatan "Diyarbakır annelerini" ziyaret etti.
Bazı temaslar için Türkiye'ye geldi
AP üyesi ve AP İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.