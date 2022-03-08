Gündem Erganide Ya İstiklal Ya İzmihlal tiyatro oyunu sahnelendi
DİYARBAKIR

Ergani’de 'Ya İstiklâl Ya İzmihlâl' tiyatro oyunu sahnelendi

Ergani Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Ya İstiklâl Ya İzmihlâl” adlı oyun çocuk ve gençler tarafından keyifle izlendi. Ergani Fen Lisesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak üç seans halinde sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterilirken, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da oyunu gençlerle birlikte izledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır haberleri: ​Ergani​’de Ya İstiklâl Ya İzmihlâl tiyatro oyunu sahnelendi
​Ergani​’de 'Ya İstiklâl Ya İzmihlâl' tiyatro oyunu sahnelendi.

Ergani Belediyesi tüm vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ya İstiklâl Ya İzmihlâl” adlı oyun 12 Mart İstiklâl Marşı Kabulünün öncesinde 7 Mart Pazartesi günü 11.00, 15.00 ve 18.00 saatleri olmak üzere 3 seans halinde ücretsiz olarak sahnelendi.

ÜÇ SEANS HALİNDE SAHNELENDİ

Üç seansta da salonu tamamen dolduran oyunda çocuk ve gençler Millî Mücadele yılları hakkında bilgi edindi.

Oyunu çocuklarla birlikte seyreden Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, tiyatro ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Karaaslan, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle buluşturmaya, devam ediyoruz. Kültür Sanat çalışmaları kapsamında tiyatro etkinliklerimiz devam edecek.” Dedi. Oyun sonrasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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