​Ergani​’de 'Ya İstiklâl Ya İzmihlâl' tiyatro oyunu sahnelendi.

Ergani Belediyesi tüm vatandaşları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ya İstiklâl Ya İzmihlâl” adlı oyun 12 Mart İstiklâl Marşı Kabulünün öncesinde 7 Mart Pazartesi günü 11.00, 15.00 ve 18.00 saatleri olmak üzere 3 seans halinde ücretsiz olarak sahnelendi.

ÜÇ SEANS HALİNDE SAHNELENDİ

Üç seansta da salonu tamamen dolduran oyunda çocuk ve gençler Millî Mücadele yılları hakkında bilgi edindi.

Oyunu çocuklarla birlikte seyreden Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, tiyatro ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Karaaslan, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerle buluşturmaya, devam ediyoruz. Kültür Sanat çalışmaları kapsamında tiyatro etkinliklerimiz devam edecek.” Dedi. Oyun sonrasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.